  Vorschlag für neue Straßenbahnlinie durch die Innenstadt

Frankfurt. Der Frankfurter Planungsdezernent Mike Josef und Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (beide SPD) haben eine neue Straßenbahnlinie durch die Innenstadt vorgeschlagen. Sie soll von der Konstablerwache parallel zur Zeil zur Hauptwache und von dort zum Willy-Brandt-Platz führen. "Die Hauptwache war früher der Straßenbahnknoten in Frankfurt", sagte Oesterling am Freitag. "Seit keine Straßenbahn mehr über die Hauptwache fährt, hat der Platz an Attraktivität verloren." Dazu komme, dass die nördliche Innenstadt durch den öffentlichen Nahverkehr nur unzureichend erschlossen sei. Damit keine Oberleitungen stören, schlagen die Dezernenten Straßenbahnen nach französischem Vorbild mit Batteriebetrieb vor. Die SPD ist Teil der Römer-Koalition. Ob der Vorschlag weiter verfolgt wird, hängt auch vom Ausgang der Kommunalwahl am 14. März ab.

