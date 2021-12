Vorläufige Festnahme wegen Bedrohung und versuchtem räuberischem Diebstahl

Darmstadt-Dieburg. Wegen des Verdachts der Bedrohung sowie des versuchten räuberischen Diebstahls wird sich ein 47 Jahre alter Mann strafrechtlich verantworten müssen. Bei dem Versuch, sich Obst in die Tasche zu stecken und dieses scheinbar nicht

bezahlen zu wollen, hatte der Mann am Freitag (10.12.) gegen 20.45 Uhr in einem Supermarkt in der Odenwaldstraße in Ober-Ramstadt die Aufmerksamkeit von Mitarbeitern auf sich gezogen. Angesprochen auf sein Verhalten, hielt der 47-Jährige plötzlich ein Messer vor sich und attackierte die Angestellten mit verbalen Drohungen. Danach trat er die Flucht an. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung lokalisierten die Beamten den Beschriebenen im Ortsteil Ernsthofen und nahmen ihn an der Bushaltestelle "Schule" vorläufig fest. Er wurde mit zur Wache genommen und verbrachte die Nacht im Gewahrsam. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er am Folgetag entlassen.

