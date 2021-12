Vorgezogenes Geschenk zum Fest: Bergsträßer Winzer lesen Eiswein

Bergstraße. Die Freude war groß, als die Bergsträßer Winzer in den frühen Morgenstunden des gestrigen Tages die ersten Trauben für den Eiswein des Jahres 2021 lesen konnten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während man beim vergangenen Jahrgang bis in den Januar und Februar hinein warten musste, bis es kalt genug war, konnten die Bergsträßer Winzer so früh wie schon lange nicht mehr die gefrorenen Trauben der Rebsorte Souvignier Gris in der Heppenheimer Lage Stemmler lesen.

Auch die Bergsträßer Gebietsweinkönigin Stefanie Kippenhan packte heute in aller Frühe bei der Eisweinlese mit an. © Winzer eG

Die Rebsorte Souvignier Gris eignet sich besonders gut für die Eisweinlese, da sie eine besonders feste Beerenschale hat und so die Wartezeit bis zur Eisweinlese gesund übersteht.

Nachdem es am Vortag knapp nicht gereicht hatte, war es diesmal im unteren Teil der Fläche kalt genug und die Entscheidung zur Ernte fiel erst in den frühen Morgenstunden - auch angesichts einer heranziehenden Warmfront.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Da die Winzer die Trauben für Eiswein von Hand lesen, war wieder ein großes maskiertes Team von Winzern und Mitarbeitern im Weinberg der Rebveredlung Antes unterwegs. Mit von der Partie waren neben dem Team der Rebveredlung Antes auch Landrat Christian Engelhardt, die Bergsträßer Gebietsweinkönigin Stefanie Kippenhan, Geschäftsführer Patrick Staub, Aufsichtsratsvorsitzender Bernhard Boppel, Ehrenrat Hans Engelhard, der Vorsitzende des Weinbauverbandes Hessische Bergstraße Otto Guthier und viele weitere.

Die Bergsträßer Winzer warten nun gespannt auf die finale Kelterausbeute. Mit rund 140 Grad Oechsle ist die weinrechtliche Hürde für Eiswein dick übertroffen. „Noch läuft die Presse. Es dürften dann am Ende wohl rund 110 bis 120 Liter werden“, so die Bergsträßer Winzer.

Damit haben sie in diesem Jahr im Heppenheimer Stemmler nun schon zum dritten Mal in Folge Eiswein vom Souvignier Gris geernet: am 11. Januar, am 11. Februar und heute.

Auf dem Weg zur absoluten Rarität

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Mit dem Souvignier Gris Eiswein aus dem Jahrgang 2020 erreichten die Bergsträßer Winzer Spitzenplatzierungen bei internationalen Weinwettbewerben - man darf gespannt sein, ob es der Winzergenossenschaft auch mit dem neuen Jahrgang gelingt, international Aufmerksamkeit zu erregen.

Durch den fortschreitenden Klimawandel und den damit verbundenen milden Wintern wird Eiswein zunehmend zur absoluten Rarität. Umso größer war die Freude bei den Bergsträßer Winzern, dass nun zwei Jahre hintereinander Eiswein gelesen werden konnte, nachdem es im Winter 2019/2020 zu warm war.

Vor fast genau 25 Jahren - am 25. Dezember 1996 - gelang übrigens der Bergsträßer Winzer eG der damalige Jahrhunderteiswein, ebenfalls im Heppenheimer Stemmler. Solche Rekord-Minusgrade hat es seit dieser Zeit nicht mehr gegeben.

Die Bergsträßer Winzer eG bewirtschaftet mit rund 380 Winzerfamilien entlang der Hessischen und Badischen Bergstraße Weinberge in 17 Einzellagen etwa 264 Hektar Rebfläche. Das ist mehr als die Hälfte der Bergsträßer Rebfläche. (red)