Wirtschaftsstaatssekretär Philipp Nimmermann hat die hessische Tourismusbranche aufgerufen, noch stärker an einem Strang zu ziehen. "Wenn Destinationen, Orte, Gastgewerbe und Freizeiteinrichtungen gemeinsam auftreten, werden sie erfolgreicher im harten Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Gäste sein", sagte Nimmermann am Donnerstag auf dem hessischen Tourismustag in

...