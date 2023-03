Vor fünf Jahren schlossen sich vier Orte im Odenwald zur Stadt Oberzent zusammen

Region. Eine halbe Million Euro: Auf diese Höhe bezifferte der damalige Verantwortliche und heutige Bürgermeister Christian Kehrer die Oberzent-Fusionskosten vor fünf Jahren. Allerdings verbarg sich hinter dieser Summe auch eine Vielzahl von Maßnahmen, die in den folgenden Jahren sowieso hätte angegangen werden müssen. Nach Jahren der Vorbereitung war es 2018 endlich so weit: Beerfelden, Rothenberg, Hesseneck und Sensbachtal schlossen sich zur drittgrößten Flächenstadt Hessens zusammen.

Woraus errechnen sich die Kosten? Ein Stichwort ist zum Beispiel das „E-Government“. Auch ein neues Datenmanagementsystem mit Stichwortsuche für die bisherigen Aktenpläne war nötig. 20 000 Euro kostete eine Software, die der Hersteller eigens fürs neue Einwohnermeldeamt programmierte, um die bisherigen Daten zusammenzuführen. Davon profitierten die nächsten fusionswilligen Gemeinden. Das neue Wappen kam auf 7000 Euro, Ärmelabzeichen für die Feuerwehr auf 2200 Euro, die neuen Beschriftungen für 46 Feuerwehr- und sechs Bauhoffahrzeuge kosteten 4000 Euro – um nur einige kleine Summen zu nennen. Der damalige Fusionsprojektleiter wies parallel aber darauf hin, dass das Land der neuen Stadt 4,5 Millionen Euro an Altschulden abnahm – ursprünglich waren 3,8 Millionen angedacht.

Übergangsphase vor Wahlen

In der Übergangsphase nach der Oberzent-Fusion war bis Mai 2018 der frühere Sensbachtaler Bürgermeister Egon Scheuermann Staatsbeauftragter, sein Stellvertreter der ehemalige Kollege aus Beerfelden, Gottfried Görig. Der vorläufige Magistrat hatte 18 Stadträte, die Stadtverordnetenversammlung 57 Mitglieder. Bei den Neuwahlen am 29. April 2018 wurden neben dem Bürgermeister auch die Stadtverordnetenversammlung mit 37 Mitgliedern und 13 Ortsbeiräte mit 79 Mitgliedern gewählt. In der ersten Stadtverordnetenversammlung hatte die Überparteiliche Wählervereinigung mit 35 Prozent die Nase vorn, gefolgt von SPD (28) und CDU (17). Die Grünen kamen auf acht, die FDP auf elf Prozent. Gebildet wurde ein neuer Magistrat mit zehn Stadträten.

Die Stadt selbst hat eine Fläche von 165 Quadratkilometern, zum Zeitpunkt der Fusion 10 125 Einwohner, was 61 pro Quadratkilometer bedeutet. Diese leben in 19 Stadtteilen. Die neue Postleitzahl ist die 64760. Der Aufgabenberg bei einer Fusion ist riesig. Manches kam noch im Laufe des Prozesses hinzu, bemerkte Kehrer damals. Das hatte man im Vorfeld gar nicht auf der Rechnung.

Blaupause für andere

Mit Kommunalberater Thomas Fiedler, der zu diesem Zweck mit im Boot war, stellte er deshalb eine Blaupause für andere fusionswillige Gemeinden zusammen. Zu den Checklisten gehört unter anderem die, was die neue Stadt als Arbeitgeber beachten muss. (Umsatz-)Steuer-, Zusatzversorgungskassen- oder Arbeitgeberbetriebsnummer, neue Bankverbindung sowie Regionalschlüssel lauten die Schlagworte, die bei Erledigung abgehakt werden können.

Es geht aber auch um die neuen Anschriften für Feuerwehren oder Bauhöfe sowie die Klärung mit der Post, wenn sich Postleitzahl und/oder Straßennamen ändern. Sofort wenn die Bevölkerung beim Bürgerentscheid zugestimmt habe, sollte man loslegen, empfiehlt er. Denn erfahrungsgemäß wird es zum Ende hin sehr eng, weil immer wieder ein paar Punkte auftauchen könnten, die man nicht bedachte.

„Zum Schluss war es bei uns sehr sportlich“, schmunzelt Kehrer im Nachhinein über die Hektik zum Jahresende. Die neuen Verwaltungsstrukturen und -aufgaben sollten ebenfalls sehr frühzeitig definiert werden. Vor allem anderen muss seinen Erfahrungen nach sowieso das gemeinsame Beschnuppern stehen. „Bürgermeister und Parlamentarier müssen zusammen können“, sagt er. Schert einer der Beteiligten aus, ist das Projekt zum Scheitern verurteilt.

Sollte es bisher noch keine interkommunale Zusammenarbeit (IKZ) geben, empfiehlt Kehrer als erste Maßnahme einen Gemeindeverwaltungsverband. „Der ist zwar bürokratischer, aber man lernt sich kennen und weiß, wie der andere tickt.“ Im Oberzent-Fall war es der zehn Jahre bestehende Kommunalservice KSO, der der neuen Stadt auf die Beine half.

Ein gemeinsames Mitteilungsblatt als andere Konstante ist für Kehrer unverzichtbar. „Wer das nicht hat, braucht gar nicht erst anzufangen.“ Darüber lasse sich einheitlich berichten und gebe es die Möglichkeit, den Fusionsprozess für alle Bürger gleich transparent darzustellen. „Ohne ‚Oberzent aktuell‘ hätte die Fusion nicht geklappt“, misst der frühere Projektleiter dem seit 1995 existierenden Blättchen eine zentrale Bedeutung zu. /ü