Die Amoktat am Montag im Hörsaal der Heidelberger Universität lässt bei manchen die Erinnerung an ein schreckliches Erlebnis vor fast genau fünf Jahren hochkommen: Am 25. Februar 2017 raste ein psychisch Kranker mit einem geliehenen Auto auf den Bismarckplatz und tötete einen 73-Jährigen. Er wartete genauso wie zwei Menschen, die verletzt wurden, vor einer Bäckerei.

Als der Wagen stand,

...