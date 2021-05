Vor dem Derby gegen Mainz 05

Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt will sich im Rhein-Main-Derby der Fußball-Bundesliga nicht von seinem Kurs abbringen lassen. "Wir sind Vierter, wir wollen unbedingt in die Champions League. Wir wollen versuchen, den Lauf von Mainz 05 zu brechen", sagte Trainer Adi Hütter bei einer Online-Pressekonferenz am Freitag. Die Hessen haben vor der Partie gegen den seit acht Spielen ungeschlagenen Abstiegskandidaten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nur noch einen Punkt Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund.

Er sei sehr zuversichtlich, dass die Eintracht im Saisonendspurt "das ganz große Ziel" erreiche, sagte der Österreicher: "Es geht darum, dass wir versuchen, diese drei Spiele zu gewinnen. Dann können wir auch nicht eingeholt werden." Seit Hütter seinen Abgang zu Borussia Mönchengladbach bekanntgegeben hat, verlor sein Team allerdings zwei von drei Spielen.

Verzichten muss der 51-Jährige auf den Gelbgesperrten Ndicka, der wohl von Martin Hinteregger vertreten wird. Nationalspieler Amin Younes hat seine Adduktorenbeschwerden auskuriert. "Er wirkt gut, er wirkt gesund", sagte Hütter.