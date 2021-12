Vor 25 Jahren präsentiert: Die Idee für Festspiele in Worms

Worms. Vor 25 Jahre stellte der Schauspieler Mario Adorf in Worms die Idee vor, Nibelungen-Festspiele ins Leben zu rufen. Präsentiert wurden die Überlegungen am 1. Dezember 1996 in der Aula der Wormser Fachhochschule. Zahlreiche Gäste informierten sich bei der Veranstaltung über die Möglichkeit einer großen Open-Air-Theateraufführung zum Nibelungenthema

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Hamburg machte damals gerade die modernisierte Version der Oper „Der Freischütz“ als „Night Rider“ Furore. Auch in Worms sah man großes Potenzial, mit einer modernen Nibelungen-Bühnenfassung über die bedeutendste Heldendichtung des Mittelalters ein großes Publikum zu faszinieren: mit dem schönen Helden Siegfried, heimtückisch ermordet, der sich blutig rächenden Kriemhild und einem im Rhein versenkten Nibelungenschatz.

Mario Adorf bei der Informations-veranstaltung zur Gründung der Nibelungen-Festspiele am 1. Dezember 1996 in Worms. © Rudolf Uhrig

Der Vorschlag ging zurück auf die Initiative des damaligen Wormser Bürgermeisters Gerd Lauber, des damaligen Chefredakteurs der Süddeutschen Zeitung, Hans Werner Kilz (selbst ein gebürtiger Wormser) und der Spiegel-Redakteurin Bettina Musall, die erfolgreich um die Unterstützung des Schauspielers Mario Adorf geworben hatten.

Das Nibelungenlied, so Adorfs Fazit bei dem Bürgerempfang vor 25 Jahren, gehöre zu den besten Krimis aller Zeiten. Die Begeisterung des Schauspielers erwies sich als ansteckend. Der Germanist und spätere Kulturkoordinator der Stadt Worms, Volker Gallé, wurde mit einem Festspiel-Konzept beauftragt, dem im Juli 1998 die Mitglieder des Stadtrats zustimmten. 2002 gab es die erste Nibelungen-Inszenierung am Südportal des Wormser Doms mit Mario Adorf in der Rolle des Hagen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Heute zählen die Festspiele zu den renommiertesten Open-Air-Theaterfestivals im deutschsprachigen Raum. Mario Adorf ist nach wie vor als Kuratoriumsmitglied bei den Festspielen aktiv und überreicht jährlich einen nach ihm benannten Preis für besondere künstlerische Leistungen. red