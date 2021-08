Von wegen Unglückstag!

Heute ist Freitag, der 13. Dieses Datum ist in Deutschland als ein Unglücksdatum bekannt. Angeblich passieren schlimme Dinge an einem Freitag, den 13., häufiger als an anderen Tagen. Das ist natürlich Unsinn. Freitag, der 13., ist ein völlig gewöhnliches Datum – wie alle anderen Daten auch. Wenn jemandem an einem Freitag, den 13., ein Unglück geschieht, hätte das auch an jedem anderen Tag des Monats geschehen können und ist somit reiner Zufall. Statistisch gesehen geschehen an Freitagen, die auf den 13. Tag des Monats fallen, sogar weniger Unfälle als an anderen Tagen. Der Ursprung des Unglückstages geht auf katholische Gegenden zurück. Der Überlieferung nach wurde Jesus an einem Freitag gekreuzigt. Zudem war der Jünger Judas, der ihn an die Römer verriet, beim letzten Abendmahl der 13. in der Runde.

Der Tag gilt nicht überall als Unglückstag. In Spanien und Griechenland ist Dienstag, der 13., ein Tag, an dem abergläubische Menschen weder umziehen, verreisen oder heiraten, da das angeblich Unglück bringt. In Italien ist die 17 die Unglück bringende Zahl. So hat die italienische Airline „Alitalia“ keine 17. Reihe in ihren Flugzeugen und in Hotels gibt es häufig keine Zimmer mit der Nummer 17, 117 oder 217.

In China ist die Zahl 4 mit Unglück behaftet, da sie im chinesischen genauso ausgesprochen wird, wie das Wort für „Tod“. Daher wird die Zahl vermieden, so gut es geht. Viele Hochhäuser haben keine vierte, keine 14. keine 24. Etage. fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.

