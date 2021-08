Von Unfallstelle geflüchtet

Reichelsheim. Am Donnerstag (5. August), gegen 9.55 Uhr, ist es in der Wünschbacher Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, wobei ein Pkw beschädigt wurde. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle.

Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg befuhr die Wünschbacher Straße, als ihm ein Transporter oder ein Wohnmobil entgegenkam. Auf gleicher Höhe befindlich berührten sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge, sodass am Pkw des 20-Jährigen Sachschaden entstand. Anschließend entfernte sich der Unfallgegner, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Pkw des 20-Jährigen entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizeistation in Erbach jetzt nach Zeugen (Hinweise bitte unter der Rufnummer 06062/953-0).