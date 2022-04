Von Spark bis zu Biber Herrmann: Bergsträßer Bühnen in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Mit dem ECHO Klassik 2011 ausgezeichnet wurde die Formation Spark, die sich allerdings bei Weitem nicht nur in Klassik-Gefilden bewegt. Ihr Konzert mit der Jazzsängerin Sandie Wollasch beginnt am Freitag (8.) um 20 Uhr. Gypsy Swing, garniert mit Elementen von Chanson und Pop, folgt am Samstag (9.), 20 Uhr, mit Nid de Poule (Karten-Info: Telefon 06251/008-16).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Marstall Heppenheim

Brasilianische Rhythmen und modernen Jazz verbindet laut Ankündigung die Sängerin Juliana Blumenschein. Am Mittwoch (6.), 20 Uhr, stellt sie mit ihrem Quintett das Album „A Vida“ vor (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Alte Sparkasse Heppenheim

Seinen Roman „Ein Mann seiner Klasse“ stellt Christian Baron heute (5.), 20 Uhr, bei einer Autorenlesung vor (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Parktheater Bensheim

Die Aufführung der Kriminalkomödie „Acht Frauen“ mit dem Ensemble Theaterlust am Mittwoch (6.) ist bereits ausverkauft.

PiPaPo-Kellertheater Bensheim

Die Eigenproduktion der Komödie „Normans Eroberungen – Quer durch den Garten“ ist am Freitag (8.), 20 Uhr, zu sehen (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/869 104).

Paul-Schnitzer-Saal Lorsch

Die Oper „Porgy and Bess“ in reduzierter Form eines kammermusikalischen Erzählkonzertes – das gibt es am Sonntag (10.) ab 18 Uhr. Es wirken mit der Saxofonist Stephan Völker, der Pianist Mike Schoenmehl und der Erzähler Ardell Johnson (Eintrittskarten ausschließlich an der Abendkasse).

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Theater Sapperlot Lorsch

Die Gastspiele von Gardi Hutter am Freitag (8.) und Rolf Miller am Sonntag (10.) sind bereits ausverkauft. Das Konzert mit der südhessischen Band Mundart Lichtenberg, geplant für Samstag (9.), wurde abgesagt.

Schloss Heiligenberg Jugenheim

Folk und Blues spielt der Sänger und Gitarrist Matthias Biber Herrmann bei seinem Solokonzert am Samstag (9.), 19 Uhr, im Gartensalon (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16). hol/BILD: Jürgen Kunert/Gregor Hohenberg/ Dumitrita Gore/Veranstalter