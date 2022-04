Von Schul-Hühnern bis zum Müll-Friedhof

Bergstraße. „Umweltschule - Lernen und Handeln für unsere Zukunft“ ist eine Auszeichnung, die vom hessischen Umwelt- und Kultusministerium für besonderes Engagement einer Schule im Bereich Umweltbildung und ökologische Bildung vergeben wird.

Gewürdigt werden soll die Verbesserung der Qualität von Unterricht und Schulleben im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung.

Vor einigen Tagen war es wieder soweit: Im Rahmen eines Regionaltreffens und einer Fortbildungsveranstaltung der südhessischen Umweltlehrer im Naturschutzzentrum Bergstraße (NZB) - eines von insgesamt elf Umweltbildungszentren - zu den Schwerpunktthemen Biodiversität, Boden, Klima und Wasser wurden 19 Schulen unterschiedlicher Schulformen aus ganz Südhessen ausgezeichnet.

Zertifizierung für zwei Jahre

Landeskoordinatorin Silke Bell und Jan Kirchbein, regionaler Berater der Umweltschulen, überreichten den Vertretern der ausgezeichneten Einrichtungen - darunter die „Neulinge“ Karl-Kübel-Schule Bensheim, Alexander-von-Humboldt-Schule Viernheim, Gymnasium Gernsheim, die Hans-Gustav-Röhr-Schule Ober-Ramstadt und die Reichenberg Schule Reichelsheim - Urkunden und Buchpräsente in einer kleinen Zeremonie. Die Zertifizierung gilt jeweils für zwei Jahre.

„Gerade jetzt in diesen verrückten Zeiten von Pandemie und Angriffskrieg in Europa“ sei Umweltschularbeit wichtiger denn je, erklärte Bell. Trotz Distanz- und Wechselunterricht, trotz unzähliger Hygieneregeln in den beiden vergangenen Jahren, seien die Bewerbungen als Umweltschule erfreulicherweise nicht zurückgegangen.

Mit kleinen und großen Projekten im Erlebnisraum Schule lernten Schüler und Lehrer gemeinsam einen bewussten, besseren Umgang mit Natur und Umwelt. Dank sagte die Koordinatorin der Initiative Umweltschule den Schulleitungen für ihre Unterstützung. „Bleiben sie dran“, rief sie zur weiteren Mitarbeit auf.

Wie vielseitig, spannend, fantasiereich und effektiv die individuellen Projekte der Schulen sind, zeigte sich bei deren Vorstellung. Die Liebfrauenschule Bensheim beispielsweise macht sich mit der Umwelt AG für ein energiekonformes Klassenzimmer stark, baut Vogelhäuschen und Mini-Insektenhotels und hat die Aktion Müllmonster ins Leben gerufen. Nach den Osterferien steht eine Geschenk-Börse auf der Agenda.

Solaranlage auf dem Schuldach

Beim Alten Kurfürstlichen Gymnasium in Bensheim reicht das Engagement der Schüler von Baumpflanzaktionen bis zum Klimafasten. Geplant ist ein Secondhand-Markt.

Auf dem Gelände der Geschwister Scholl-Schule sind vor einem Jahr etliche Hühner in ein Gehege eingezogen. „Die Schüler sind begeistert. Viele beobachten die Tiere oder sitzen einfach nur da und kommen zur Ruhe“, so die Projektbetreuerin, die auch von der Solaranlage auf dem der der Gesamtschule im Bensheimer Westen und den Schwierigkeiten von der Finanzierung bis zur Realisierung berichtete.

Die Kirchbergschule Bensheim baut ein Außenklassenzimmer, die Grundschule Beerfurth hat Lebensräume für Wildbienen geschaffen, will die Eltern-Taxis abschaffen und stattdessen „das Laufen mit unserer Aktion 100 Tage Klimalaufen attraktiver machen.“ In der Schule am Sportpark im Erbach im Odenwald kümmern sich die Schüler nicht nur um die Pflege und Rettung von Streuobstwiesen, sondern haben sich einen Müll-Friedhof ausgedacht. Dort vergaben die Kinder „Kaugummi, Plastik, Verpackungen etc.“ und sehen nach einer gewissen Zeit nach, „was übriggeblieben ist.“

Reicher Schatz an Ideen

Die Vögel haben es den Schülern des Bensheimer Goethe-Gymnasiums angetan. Sie besuchen klassenweise den Vogelpark in Lorsch, bauen unter anderem Futterrahmen und Mauserseglerkästen.

Veronika Lindmayer, pädagogische Leiterin des Naturschutzzentrums, pädagogische Leiterin, zeigte sich am Ende des Treffens und der Auszeichnungsveranstaltung begeistert von den Ideen und dem Engagement der Schüler und sprach von einem großen Netzwerk: „Wir versuchen viele der Anregungen, die wir heute von den Teilnehmern bekommen haben, zu speichern und umzusetzen.“ (gs)