Darmstadt. Am Ostbahnhof in Darmstadt ist eine Fußgängerin von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Die Frau wurde am Montagmorgen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Weitere Angaben zu dem Unfall machte sie zunächst nicht, da die genauen Hintergründe des Unfalls noch nicht bekannt waren. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Wegen des Unfalls war der Bahnübergang am Ostbahnhof für den Zug- und Fahrzeugverkehr zwischenzeitlich gesperrt.

