Von der Steuererklärung bis zur Rasenpflege

Bergstraße. Das Kursangebot der Kreisvolkshochschule (Kvhs) ist breitgefächert. In den nächsten Tagen gibt es beispielsweise Angebote zu den Themen Steuererklärung, Rasenpflege und Englisch im Geschäftsleben.

Was bei einer Steuererklärung zu beachten ist, erfahren Rentner sowie Berufstätige in zwei Kursen der Kreisvolkshochschule (Kvhs). Vieles fällt leichter, wenn man über Strukturen, Fachbegriffe und Neuerungen des Steuerrechts informiert ist. In den Kursen erklärt eine Steuerberaterin, was man unter Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnlichen Belastungen versteht, welche Freibeträge gelten und welche Fristen zu beachten sind. Diese Informationen helfen dabei, die Steuererklärung auszufüllen.

Der Kurs für Rentner läuft an diesem Freitag, 11. März, von 14 bis 16 Uhr in Bensheim. Der zweite Kurs für Berufstätige findet am gleichen Tag von 17 bis 19 Uhr statt. Beide Veranstaltungen laufen im Seminarraum der Kvhs in Bensheim (Am Wambolterhof 2).

Von der Aussaat bis zum Teppich

Wer wieder Freude an seinem Rasen haben möchte, dem die Zeit mit Moos, Wildkräutern und Kahlstellen zugesetzt hat, der erfährt in einem Kvhs-Kurs alles Wissenswerte rund um die Rasenpflege – von der Vorbereitung des Bodens über die Aussaat bis hin zum grünen Teppich.

Dabei werden verschiedene Rasensorten ins Visier genommen: der Schatten liebende, der sportlich genutzte, der in mediterraner Lage oder die einfache Blumenwiese. Auch Pflegemaßnahmen wie vertikutieren, düngen und wässern kommen zur Sprache.

Die Veranstaltung findet am Freitag, 18. März, von 19 bis 20.30 Uhr in Lorsch im Kvhs-Schulungszentrum (Römerstraße 16) statt.

Samstags Englisch lernen

Englisch für das Geschäftsleben samstagvormittags lernen – diese Möglichkeit bietet Kvhs-Online-Unterricht. „Back to Work“ heißt ein Einsteigerkurs, der in die englische Geschäftssprache – beim Mailen, Telefonieren, in persönlichen Kontakten – einführt; und zwar ab dem 12. März achtmal samstags in der Zeit von 10.45 bis 11.45 Uhr auf dem Lernportal vhs.cloud. Der Zugang zum Portal wird nach der Anmeldung als Code mit einer Mail verschickt. red

Info: Anmeldung: Kvhs, Telefon 06251 172960, oder online www.kvhs-bergstrasse.de