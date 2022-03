Vasyl möchte die Menschen an seiner Geschichte teilhaben lassen. Der Mann, der vor Kurzem noch in Weinheim arbeitete, verteidigt nun mit der Waffe in der Hand sein Heimatland Ukraine. Er hat sich freiwillig beim Zivilschutz gemeldet, nachdem er von einem Besuch seiner Familie nicht mehr zurückkehren konnte. Aktuell leistet er seinen Dienst an einem Kontrollpunkt der westukrainischen Stadt Buchach.

© priivat