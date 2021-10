Von Adventskalender bis Schottergarten

Bergstraße. Die Tage werden langsam kürzer, jetzt steigt wieder das Interesse an Veranstaltungen, die nicht im Freien stattfinden. Passend zur Jahreszeit gibt es im Programm der Kreisvolkshochschule (Kvhs) zahlreiche und vielfältige Anregungen zur Freizeitgestaltung. Einige Beispiele:

Rückbau von Schottergärten

Schottergärten wirken ordentlich und gepflegt, bergen jedoch viele Nachteile für Mensch und Natur. Insekten und Vögel finden in den Steinwüsten weder Nahrung noch Unterschlupf. Im Sommer bilden die Steine Hitzeinseln.

In einem Vortrag bei der Kvhs werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie man einem Schottergarten in einen naturnahen Garten zurückverwandeln kann.

Der Vortrag läuft am Freitag, 19. November, in der Zeit von 19 bis 20.30 Uhr im Kvhs-Schulungszentrum in Lorsch (Römerstraße 16) unter Einhaltung der aktuellen Hygienebestimmungen.

Für Lorscher Bürger ist der Vortrag kostenfrei.

Malen am Abend

In entspannter Atmosphäre schaffen die Teilnehmer an eine Kurs der Kvhs unter Anleitung der Dozentin Schritt für Schritt ein eigenes Kunstwerk.

Vom farbenprächtigen Sonnenuntergang hinter einem stillen Tannenwald bis zum abstrakten Porträt können Sie aus verschiedenen Vorlagen, die die Kursleiterin mitbringt, auswählen.

Der Kurs läuft an diesem Donnerstag, 14. Oktober, von 18.30 bis 21.30 Uhr in Lorsch im Kvhs-Schulungszentrum (Römerstraße 16) unter Einhaltung der Hygienebestimmungen.

Griechische Mythologie

Griechische Mythen erzählen von Göttern und Helden und geben ganz nebenbei Antworten auf zentrale Fragen der Menschheit. Der Einfluss auf unsere Sprache und Kultur ist allgegenwärtig. An sechs Abenden machen die Teilnehmer an dem Kurs der Kvhs Bekanntschaft mit Zeus und der griechischen Kulturgeschichte.

Darüber hinaus lernen die Teilnehmer die Zusammenhänge zwischen Mythologie und abendländischer Philosophie kennen. Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Der Kurs läuft dienstags, ab dem 26. Oktober, sechsmal von 19 bis 20.30 Uhr in Bensheim, in der Geschwister-Scholl-Schule, Eifelstraße 39.

Adventskalender gestalten

In einem Workshop der Kvhs gestalten die Teilnehmer das Grundgerüst für ihren persönlichen Adventskalender.

Die Kursleiterin, Susana Stier, stellt Material in großer Auswahl zur Verfügung. Inhalte für den Kalender können auch mitgebracht werden.

Der Workshop läuft am Samstag, 16. Oktober, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr in Bensheim-Schönberg, Am Oberhof 17. Die Veranstaltung findet in einer kleinen Gruppe unter Einhaltung der aktuellen Hygienebestimmungen statt.

Italienisch online lernen

Nach den Herbstferien, am 26. Oktober, beginnt bei der Kreisvolkshochschule ein Italienisch-Anfängerkurs, online, auf dem Lernportal vhs.cloud. red