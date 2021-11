Vom Wilden Westen bis zur Sachbuch-Lesung: Bühnentermine in dieser Woche

Theater Mobile Zwingenberg

Um den Wilden Westen geht es im aktuellen Comedy-Programm „Dicke Luft in Tapperware Falls“ von Aurora de Meehl – zu erleben am Freitag (5.) ab 20 Uhr. Am Samstag (6.), 20 Uhr, folgt das Streichquartett La Finesse, das sich unter dem Motto „Grenzenlos“ zwischen Klassik, Rockmusik und anderen Genres bewegt. Und am Sonntag (7.) ist von 18 bis 21 Uhr die „StarStep“-Bühne des Mobile wieder frei für Nachwuchstalente. Hierzu ist der Eintritt frei (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Marstall Heppenheim

In der Reihe „Jazz im Marstall“ ist am Mittwoch (3.) das mit Trompete, Bass und Drums besetzte deutsch-griechische Trio Bräumer/Klewer/Eftychidou zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Parktheater Bensheim

Mit sieben namhaften Musikern besetzt ist das Septett, das am Samstag (6.) ab 20 Uhr zu hören ist. Auf dem Programm von Sebastian Manz, Dag Jensen, Felix Klieser, Franziska Hölscher, Wen-Xiao Zheng, Tanja Tetzlaff und Dominik Wagner stehen Werke von Nielsen, Françaix und Beethoven (Kartenvorverkauf: www.kunstfreunde-bensheim.de).

Musiktheater Rex Bensheim

Wieder mal im Rex zu erleben ist am Donnerstag (4.), 20.30 Uhr, die Hamburg Blues Band. Zur aktuellen Besetzung gehören Chris Farlowe und Krissy Matthews. Songs von Phil Collins und Genesis gibt es am Samstag (6.), 20.30 Uhr. Es spielt die Coverband Phil (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Sapperlot Lorsch

Ins Ungewisse der Zukunft richtet sich am Donnerstag (4.), 20.30 Uhr, der Blick des Comedian Severin Groebner in seinem Programm „Gut möglich!“ Erotik, Texte und Lieder werden für Freitag (5.), 20.30 Uhr, angekündigt, wenn der Chansonnier Jo van Nelsen mit seinem Programm „Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund“ gastiert. Am Samstag (6.), 20.30 Uhr stellt der Comedian Bembers die Frage „Kaputt oder was?“. Und am Montag (8.), 20.30 Uhr, begibt sich Stephan Bauer tief in die (Un-)Tiefen der Beziehungskiste. Titel des Abends: „Ehepaare kommen in den Himmel – in der Hölle waren sie schon“ (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Paul–Schnitzer-Saal Lorsch

Joachim „Jo" Schück, Moderator des ZDF-Kulturmagazins „Aspekte" ist gebürtiger Lorscher und hat unter dem Titel „Nackt im Hotel" ein Sachbuch über Freundschaft veröffentlicht. Am Samstag (6.), 19.30 Uhr, stellt er den Band vor (Kartenvorverkauf: Telefon 06251/588 527).