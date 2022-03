Vom Trautmannshof zu neuen Wohnungen

Unsere heutige Ausgabe der „Bergsträßer Ansichts-Sachen“ führt uns in den Lautertaler Ortsteil Reichenbach. Das historische Bild des Anwesens Beedenkirchener Straße 4 – den Trautmannshof – hat unser freier Mitarbeiter Walter Koepff im Jahre 1971 fotografiert und uns samt der ausführlichen Hintergrundinformationen zur Verfügung gestellt.

Hier die Ergebnisse seiner Recherchen: Peter Bormuth hat nach dem Wiederaufbau des Wohnhauses nach einem Brand im Jahr 1897 zwischen 1897 und 1891 auch noch einen Schuppen beziehungsweise Stallungen samt Backhaus beantragt. Das damalige Anwesen Bormuth lag zu der Zeit an der „Ortsstraße“. Später hieß sie Felsbergstraße und ist heute die Beedenkirchener Straße.

Der damalige Besitzer Peter Bormuth soll seinen Hof gegen den Besitz von Philipp Trautmann im Eck (heute Gästehaus „Am Nibelungensteig“) getauscht haben. Die Gründe, die hierfür genannt werden, sind nicht nachprüfbar, sollen aber finanzieller Art gewesen sein.

Der Bormuth-Trautmannshof liegt laut damaligem Plan zwischen dem Hof von Philipp Dörner („Dörnersbauer“ und dem Anwesen – 1897 noch in Planung – von Adam Trodt, und Wohnhaus von Georg Trodt. Wie man auf dem Plan von damals wie auch heute sehen kann, stehen die Scheunen vom „Dörnersbauer“ und Trautmannshof ganz dicht aneinander.

Am 28. Dezember 1928 zündete ein Knecht des Dörnersbauers die Scheune an – angeblich, weil die Magd ihn nicht erhört hatte. Tragischerweise kam der Knecht nicht mehr aus dem brennenden Gebäude heraus und verbrannte. Ein Übergreifen des Brandes konnte aber verhindert werden, da von der Blaufabrik eine Motorpumpe gestellt wurde.

Dies führte dazu, dass die Freiwillige Feuerwehr Reichenbach zum 40-jährigen Bestehen am 8. Mai 1932 als dritte Feuerwehr im Kreis eine eigene Motorspritze einweihte.

Diese ganzen Veränderungen der Namen und Straßenbezeichnungen machten eine Recherche hinsichtlich des Datums der Erbauung etwas kompliziert. Dank des Engagements der Mitarbeiter der Bauverwaltung im Lautertaler Rathaus konnte ein Datum gefunden werden.

Im Oktober des Jahres 2009 rückten Bagger an, um die alten Scheunen des Trautmannshofes abzureißen. Das Wohnhaus wurde umfangreich saniert und in ein neues Wohnkonzept an der Beedenkirchener Straße integriert. koe/Bilder: Koepff/Neu