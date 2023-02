Vom Kreisamt zur Sparkasse

Der heutige Bildvergleich in unserer Serie führt in die Bahnhofsstraße nach Bensheim. Das historische Bild zeigt die Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse Ende der 1950er Jahre. An dieser Stelle stand zuvor an der Ecke Rodensteinstraße/Bahnhofstraße das im Jahre 1867 erbaute Kreisamtsgebäude.

Da Bensheim im Jahre 1938 seinen Status als Kreisstadt verloren hatte, konnte die Sparkasse 1949 das Gebäude kaufen, es 1954 zu einer zeitgemäßen Hauptgeschäftsstelle umbauen und in Richtung Bahnhofstraße vergrößern. In den 1970er Jahren wurde das Gebäude dann abgerissen und ein neues, dem Zeitgeist entsprechendes Hauptverwaltungsgebäude gebaut, das im Jahre 2001 wiederum entkernt und modernisiert wurde.

Bald wird auch die heutige Ansicht Geschichte sein, da eine umfangreiche bauliche Veränderung des zurzeit leerstehenden Gebäudes bevorsteht.

Das historische Bild haben wir der Broschüre „Stadtspiegel Bensheim“ entnommen. tn/BILD: Thomas Neu