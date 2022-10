Bergstraße. „Artenschutz in der Biodiversitätskrise: Vom Individuum zum Biotop“ ist ein Vortrag betitelt, zu dem das Naturschutzzentrum Bergstraße am kommenden Mittwoch, 5. Oktober, um 19 Uhr einlädt. Referent ist Markus Sonnberger von der Botanischen Vereinigung für Naturschutz in Hessen. „Land- und Holzwirtschaft überfordern vielerorts die Regenerationsfähigkeit der Natur“, heißt es in der Ankündigung. Der Vortrag stellt Ursachen und Wirkungen dar. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1