Bergstraße. Am Montag ist ihr erster Arbeitstag: Ulrike Rüger verlässt die Karl-Kübel-Schule und wird Leiterin des Großreferats für Berufliche Schulen und Lebensbegleitendes Lernen im Hessischen Kultusministerium.

Über eine Nachfolge Rügers ist noch nichts Konkretes bekannt. Die Stelle wird ausgeschrieben. Sie selbst geht davon aus, dass es auch Bewerbungen aus der KKS geben wird. Eine baldige Neubesetzung hält sie für wahrscheinlich. Ab 1. Februar übernimmt zunächst ihre Stellvertreterin Katja Kandsperger. Die Schulleitung sei personell gut aufgestellt, so Ulrike Rüger, deren Dienstvertrag im Sommer 2022 ausgelaufen wäre.

Frau Rüger, warum dieser Schritt zu diesem Zeitpunkt?

Ulrike Rüger: Weil ich bei der künftigen Entwicklung der beruflichen Schulen landesweit aktiv mitgestalten möchte. Und in diesem Referat werden die wesentlichen Rahmenbedingungen dazu entwickelt.

Was zum Beispiel?

Rüger: Die Corona-Pandemie hat einige Schwächen offensichtlich gemacht. Es gab beispielsweise seit Frühjahr immer wieder neue Vorgaben, wie der Unterricht vor Ort gestaltet werden müsse. Doch die spezifische Situation in den Beruflichen Schulen, die eine ganz eigene Qualität hat, wurde in diesem Kontext überhaupt nicht beachtet. Was ist mit den verbindlichen Berufspraktika? Können die jungen Leute in ihre Betriebe gehen? Diese Fragen blieben anfangs offen. Alles drehte sich nur ums Abitur und vielleicht noch um die Mittleren Abschlüsse. Die Berufs- und Berufsfachschüler aber blieben außen vor.

Die für viele Jugendliche offenbar weniger attraktiv ist als ein Studium.

Rüger: Das beobachten wir auch an der Karl-Kübel-Schule seit vielen Jahren. Die Nachfrage nach den Bildungsgängen im Vollzeitbereich ist sehr groß, während die Berufsschule nach wie vor etwas zu kurz kommt. Es regiert die Vorstellung, dass man einen möglichst hohen Bildungsabschluss erreichen muss. Und die Sorge, dass man sonst auf der Strecke bleibt. Das Hauptaugenmerk liegt immer noch auf dem Abitur.

Dabei hört man dauernd von einer Akademiker-Schwemme, während die duale Ausbildung immer als deutsches Erfolgsmodell und Exportschlager in den Himmel gelobt wird.

Rüger: Wahrscheinlich hapert es noch immer an einer umfassenden Orientierung bei Schülern und Eltern. Viele wissen wenig noch zu von den Übergangsmöglichkeiten an Beruflichen Schulen. Es herrscht ein Prinzip der Durchlässigkeit, die Perspektiven sind vielfältig und sehr offen. Aber das System insgesamt, das muss man zugeben, ist nun mal recht komplex. Um das besser zu verstehen gibt es in der KKS die Informationstage, die jetzt am 3. Februar allerdings wegen Corona nur in digitalisierter Form stattfinden.

Schule geht auf Distanz. Unterricht wird digitalisiert. Welche Konsequenzen sehen Sie für die jungen Menschen? Muss die „Generation Corona“ Nachteile schlucken, die sie nie wieder loswerden wird?

Rüger: Es ist seit knapp einem Jahr quer über alle Schulformen sehr deutlich geworden, dass sich die Lernkultur insgesamt verändern muss. Der Präsenzunterricht ist zweifellos wichtig, aber meiner Meinung nach nicht der allein selig machende Weg. Ich denke hier in erste Linie an die höheren Jahrgänge. Wir brauchen Schüler, die selbstständig strukturiert und – natürlich im Austausch mit ihren Lehrern –inhaltlich zielführend arbeiten können. Mit diesen Fähigkeiten kommt man auch während dieser momentan schwierigen Phase recht gut klar. Wenn man versteht, dass Lernen eben nicht der Trichter am Ohr bedeutet, sondern als kompetenzorientierte Interaktionsform viel breiter gefächert ist. Ich bin daher nicht allzu pessimistisch, was die Zeit nach Corona angeht. In Grundschulen und bei jüngeren Schülern sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Wir müssen hier auf dem Campus ja keine Betreuung organisieren.

Homeschooling als Unterrichts-Variante an der Kübel-Schule auch nach Corona?

Rüger: Digitale Lehr- und Lernformen werden künftig ohnehin nicht mehr wegzudenken sein. Man muss nur aus dem Fenster schauen: Die neuen Unterrichtsräume werden ganz anders ausgestattet sein als bisher. Man hat überall Zugriff auf sämtliche Medien. Laptops und LAN-Verbindungen sind Minimum in jedem Raum. Früher sind engagierte IT-Lehrer nachmittags in Elektronikmärkte gefahren und haben für die Schulgemeinde Webcams und Mikrofone gekauft. Das war eher Gefrickel, Improvisation.

Das ist alles Technik. Kann der Bildungs- und Erziehungsauftrag von Schule aus der digitalen Distanz heraus überhaupt bewältigt werden?

Rüger: Auch die didaktische Arbeit wird sich qualitativ verändern müssen. Lehrerausbildung und -Fortbildung werden noch wichtiger. An der KKS haben wir schon vor Corona Seminare initiiert, um uns beispielsweise mit kollaborativen, ortsunabhängigen Lernmethoden zu beschäftigen. Dieser Prozess wird vielleicht langwierigerer sein als eine rein technische Anpassung vor Ort. Mit dem Bau der neuen Sporthalle haben 2007 die großen Umbauarbeiten auf dem Campus begonnen. Es folgten Nordtrakt, Multifunktionsgebäude sowie die Kranken- und Altenpflegeschule. Seit 2019 läuft die Erneuerung des Hauptgebäudes. Insgesamt wird der Kreis Bergstraße rund 50 Millionen Euro in den Aus- und Umbau investieren. Aber es gab auch Verzögerungen und aufwendige planerische Neustarts.

Wie lautet ihre Bilanz?

Rüger: Zunächst einmal sehe ich zuversichtlich nach vorn, was den Standort betrifft. Nächstes Jahr im Frühsommer soll der Umzug ins neue Hauptgebäude erfolgen. Dann wird vom ursprünglichen Bestand nichts mehr übrig sein. Mit der Gesundheitsakademie und der Altenpflegeschule ist eine Öffnung in andere Bildungsbereiche erfolgt. Das gesamte Profil der Schule hat sich in den vergangenen 20 Jahren deutlich verändert. Bis 1995 waren das die Kaufmännischen Schulen des Kreises Bergstraße, heute sind wir Berufliches Schulzentrum mit vielen differenzierten Fachbereichen. Die Klassensäle waren die ehemaligen Großraumbüros der 3K-Möbelwerke des Namensgebers Karl Kübel. Es hat sich viel entwickelt in jeder Hinsicht.

Aber rückblickend schien Ihr Geduldsfaden doch bisweilen bis zum Zerreißen gespannt, oder nicht?

Rüger: Ich bin eher jemand, der nach vorn schaut. Hinterher zu lamentieren, nutzt niemandem etwas. Ich finde aber durchaus, dass die Beruflichen Schulen im Kreis nicht immer so viel Unterstützung erfahren haben, wie sie es verdient gehabt hätten. Heute sage ich, dass das überarbeitete Konzept für den Neubau durchweg vorbildlich ist. Die ersten Entwürfe, hieß es zwischenzeitlich, seien mit den künftigen Anforderungen der Schule nicht mehr kompatibel gewesen.

Landrat Christian Engelhardt sprach im Mai 2019 von einem räumlichen Konzept, das den Vorstellungen der Schulfamilie nicht entsprochen habe.

Rüger: Unsere Reißleine kam wohl im richtigen Moment. Im Dialog mit dem Architekten und der Kreis-Gebäudewirtschaft ist daraufhin etwas völlig anderes herausgekommen als ursprünglich vorgesehen. Unterm Strich eine sehr gute Entwicklung.

Da Sie ja jetzt selbst in die hessische Bildungsverwaltung wechseln: Wie beurteilen Sie das Corona-Management der Kultusministerkonferenz seit Frühjahr 2020?

Rüger: Die Entwicklung der Pandemie in Deutschland war nicht vorhersehbar. Ich denke, alle, die aktiv gestalten, versuchen ihr Bestes. Das Problem umfasst ja viele Ebenen: die Qualität der Abschlüsse, die Gesundheit von Schülern und Lehrern, das soziale Miteinander. Es gibt aber einen Punkt, den ich immer sehr kritisch gesehen habe, und das war die Entscheidung für einen Präsenzunterricht nach den Sommerferien. Die schwierigste Phase, auch in unserer Schule. Das ist dann ganze drei Wochen gut gegangen.

Dann wurde die KKS Mitte September wegen erster Corona-Fälle für drei Tage geschlossen. Wenig später waren über 40 Personen in Quarantäne.

Rüger: Und seitdem hatte das Leitungsteam wochenlang nicht anderes gemacht als Kontaktverfolgungen und Quarantäne-Management. Der Unterrichtsalltag musste ständig neu gestaltet werden. Eine enorme Belastung für alle. Man hätte gleich nach den Sommerferien in einen Wechselunterricht übergehen können, jedenfalls für die erwachsenen Schüler. Das hätte zumindest ein Stück Kontinuität bedeutet.

Braucht es mehr Dialog im Bildungsbereich?

Rüger: Corona hat einmal mehr gezeigt, dass Kultusverwaltung, Schulträger und Schulen besser kooperieren müssen. Es braucht ein Miteinander von administrativer, inhaltlicher und organisatorischer Ebene.

Darauf können Sie in Wiesbaden an prominenter Stelle einwirken.

Rüger: Das ist ein Teil meiner Motivation, ja.