Vollsperrung nach Unfall mit Bus und mehreren Fahrzeugen auf der B521

Frankfurt. In Frankfurt ist es am Freitag auf der B521 an der Ortsumgehung Bergen zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen und einem Bus gekommen. Der Busfahrer sei eingeklemmt worden, aber mittlerweile befreit, sagte ein Feuerwehrsprecher. Unklar sei noch, ob es sich womöglich um einen Schulbus gehandelt habe. Es seien Kinder in dem Fahrzeug gewesen. Ob auch sie verletzt wurden und wie viele Verletzte es insgesamt gab, war zunächst unklar. Derzeit liefen noch die Rettungsmaßnahmen, so der Sprecher.

Die Unfallstelle sei voll gesperrt, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei sei mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Noch gebe es keine Angaben, wie es zu dem Unfall kam.