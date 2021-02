  Vollsperrung am Donnerstagabend nach schwerem Verkehrsunfall

Südhessen. Am Donnerstag (25.02.) kam es gegen 21:30 Uhr auf der L 3113 zwischen Gräfenhausen und Mörfelden zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 35-Jähriger war mit seinem Pkw von Gräfenhausen nach Mörfelden unterwegs gewesen und aus bisher ungeklärten Umständen rechts von der Fahrbahn mitten im Wald zum Stillstand gekommen. Durch Rettungskräfte und Feuerwehr konnte der 35-Jährige Fahrer aus seinem stark beschädigten Kraftfahrzeug geborgen werden. Der Unfallverursacher erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste zur weiteren Behandlung umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Für die die Unfallaufnahme, die Bergung des Fahrzeuges sowie Räumung der Unfallstelle musste die Landstraße zwischen Gräfenhausen und Mörfelden für zwei Stunden voll gesperrt werden. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, der laut Polizei auf einige Tausend Euro geschätzt wird.

