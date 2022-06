Volle Fahrt für Kinder

Habt ihr schon mal an einem Spendenlauf teilgenommen? Das Team Bensheim der „Tour der Hoffnung“, veranstaltet am 25. Juni die Tour de Montana. Die Strecke im vorderen Odenwald wird dabei aber nicht zu Fuß, sondern mit dem Mountainbike bezwungen. Die Teilnehmer treten ordentlich in die Pedale und unterstützen durch die gesammelten Spenden und Teilnehmergelder Projekte zugunsten krebskranker Kinder.

Für die anspruchsvolle, 35 Kilometer lange Strecke mit gut eintausend Höhenmetern sind geübte Mountainbiker etwa dreieinhalb Stunden unterwegs. Für Freizeitradler, Familien und Vereine eignet sich der kleine Rundkurs über knapp 20 Kilometer und ohne Gipfelsturm. Dieser lässt sich in knapp zwei Stunden bewältigen.

Trotz enormer medizinischer Fortschritte und einer Heilungschance von über 90 Prozent ist Blutkrebs – auch Leukämie genannt – die am häufigsten auftretende tödliche Krankheit bei Kindern und Jugendlichen. Die staatliche Finanzierung stößt immer wieder an ihre Grenzen. Mit zusätzlichen finanziellen Mitteln durch Spendenaktionen wie die „Tour der Hoffnung“ soll die Betreuung krebskranker Kinder und ihren Angehörigen verbessert werden. Mehr Geld für die Krebsforschung kann helfen, neue Behandlungskonzepte zu erarbeiten, um jedem Kind die Chance auf eine normale Lebensperspektive zu eröffnen.

Wie ihr merkt: Bestzeiten spielen bei dieser Aktion keine Rolle. Der gute Zweck sowie der Spaß am Radeln, stehen bei der Tour de Montana ganz klar im Vordergrund. lfi

