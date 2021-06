Volksbank zahlt zwei Prozent Dividende

Mit überwältigender Mehrheit hat die Vertreterversammlung den zu wählenden Aufsichtsratskandidaten das Vertrauen ausgesprochen. Sie bestätigte die Aufsichtsratsmitglieder Wilfried Eberling (Riedstadt), Thomas Frank (Mörfelden-Walldorf), Uwe Hofmann (Gernsheim), Dr. Henrik Jacoby (Traisa), Robert Reining (Ober-Ramstadt), Stefan Scharf (Darmstadt) und Heiko Scheiber (Seeheim-Jugenheim) für weitere drei Jahre in ihren Ämtern. Nachdem die beiden weiteren turnusgemäß ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder Hubert Ensinger (Heppenheim) und Werner Stang (Stockstadt) nach Erreichen der in der Satzung festgelegten Altersgrenze für eine weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung standen, wurde die aus Eberstadt stammende Anja Dächert neu in den Aufsichtsrat gewählt und die Zahl der von der Vertreterversammlung zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder auf zehn Mitglieder reduziert.

Anja Dächert ist Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin und leitet seit vielen Jahren die Kanzlei Dächert in Darmstadt. Dem Aufsichtsrat gehören darüber hinaus Sylvia Rhein (Bensheim) und Horst Lulay (Heppenheim) sowie die Arbeitnehmervertreter Martin Jäger, Stefan Krüger, Uwe Kuhl, Anja Mütze-Heinemann und Susanne Porges an.

Seit 21 Jahren engagiert

Hubert Ensinger war im Mai 2000 in den Aufsichtsrat in den Aufsichtsrat der damaligen Volksbank Bergstraße, die 2009 mit der Volksbank Kreis Bergstraße und der Volksbank Darmstadt fusionierte, gewählt worden. In den 21 Jahren seiner Zugehörigkeit hat er sich mit seiner fachlichen Expertise als Rechtsanwalt und Notar und seinen umfangreichen Kenntnissen für die Genossenschaft und der Region im Gremium eingebracht. Werner Stang trat bereits im Jahr 1992 in den Aufsichtsrat der damaligen Volks- und Raiffeisenbank Riedstadt ein. In den darauffolgenden Jahrzehnten hat der Geschäftsführende Gesellschafter der CK Projektentwicklungsgesellschaft mit seiner hohen Auffassungsgabe und seinem analytischen Denken verschiedene Aufsichtsratsausschüsse verstärkt.

Mit Ablauf der Vertreterversammlung scheidet zudem Martina Exle als Mitglied der Arbeitnehmervertretung im Aufsichtsrat durch Eintritt in den Ruhestand aus. Aufsichtsrat und Vorstand dankten Frau Exle für ihr knapp zehnjähriges Wirken im Aufsichtsrat und für über 50 Jahre im Dienst der Volksbank Darmstadt-Südhessen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Frank würdigte im Namen von Vorstand und Aufsichtsrat das große Engagement der Drei sowie die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit. Als eng mit den spezifischen sozialen und wirtschaftlichen Strukturen der Region Vertraute brachten sie ihre eigenen beruflichen und gesellschaftlichen Expertisen stets konstruktiv in das Gremium ein. Auf diese Weise gestalte der Aufsichtsrat die positive Entwicklung der genossenschaftlichen Regionalbank und strategisch wichtigen Entscheidungen seit je her mit. Ohne ihren lokalen Charakter und die Ortsnähe zu verlieren, entwickelte sich so die Volksbank Darmstadt-Südhessen zu einer großen deutschen Genossenschaftsbank, mit einer Bilanzsumme von aktuell fünf Milliarden Euro, 72 Bankstellen und 707 Beschäftigten. red