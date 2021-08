Volksbank Darmstadt-Südhessen ehrt 97 langjährige Mitarbeiter

Südhessen. Groß ist die Schar der Mitarbeiter, die die Verantwortlichen der Volksbank Darmstadt-Südhessen alljährlich für ihre langjährige Verbundenheit ehren können. Insgesamt 97 Menschen waren es im Jahr 2021. Sie alle zusammen setzen sich seit 2295 Jahren mit ihrem täglichen Engagement dafür ein, dass die Anliegen der Kunden zuverlässig umgesetzt werden und auch organisatorisch alles rund läuft.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von der Ausbildung bis zum Ruhestand Ein Musterbeispiel für Betriebstreue stellt Martina Exle dar. Sie begann am 1. August 1971 mit ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau ihre Laufbahn bei der Volksbank in Lampertheim. Kürzlich verabschiedete sie sich nach 50 Jahren aus einem erfüllten Arbeitsleben, in dem sie dem Standort Lampertheim, ihrer Berufung als Privatkundenbetreuerin und der Bank stets treu geblieben ist. Neben ihrer fachlichen Kompetenz seien es vor allem ihre menschlichen Werte, mit denen sie sich nicht nur großes Vertrauen bei Kunden, sondern auch im Kollegenkreis erwarb, würdigt die Volksbank Darmstadt-Südhessen Martina Exle. Schon in jungen Jahren wurde sie in den Betriebsrat gewählt und stand diesem viele Jahre vor. Von August 2012 bis Juni 2021 vertrat sie darüber hinaus als Arbeitnehmerin die Belegschaft im Aufsichtsrat der Bank. red

Mit Schecks und Wechseln

Rund 200 000 Kunden Aktuell beschäftigt die Volksbank Darmstadt-Südhessen insgesamt 708 Mitarbeiter. Das Geldinstitut betreibt in ganz Südhessen insgesamt 32 personenbesetzte Filialen. Die Volksbank Darmstadt-Südhessen hat rund 200 000 Kunden und 100 000 Mitglieder. red

Viele Jahre haben sich Petra Bassauer und Doris Deistler im Inlandszahlungsverkehr bei der Bearbeitung von Überweisungen, Lastschriften, Schecks und Wechseln in zunächst ganz unterschiedlichen Vorgängerbanken eingebracht. Während Petra Bassauer nach der Babypause ihre Berufung 1999 im elektronischen Dokumentenmanagement fand, sammelte Doris Deistler in den ersten Jahren noch Erfahrungen als Mitarbeiterin der Filiale Goddelau, der Materialverwaltung und dem Rechnungswesen. Heute ist sie kompetente Ansprechpartnerin in Sachen Kreditkartenverwaltung.

Mit vielfältigen Fertigkeiten überzeugte ebenso Karin Schöcker. Egal, ob Vorstandssekretariat, Warenbuchhaltung, Kundenservice oder Beratung, in nahezu allen Fachbereichen wurde sie in jungen Jahren bei der Volksbank Pfungstadt eingesetzt. Seit mehr als 15 Jahren ist sie mittlerweile im Auslandszahlungsverkehr eine erfahrene und allseits geschätzte Kraft.

Annette Fischer war nach ihrer Ausbildung zunächst in der Filiale Jugenheim tätig und wechselte 1987 als Sachbearbeiterin in die Kreditabteilung. Seit 2006 ist sie der Marketingabteilung treu.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sicherung der Liquidität

Mit Schecks und Wechseln hatte es zunächst auch Bernd Maus im Anschluss an seine Ausbildung bei der Volksbank Pfungstadt zu tun. Nach dem Grundwehrdienst zog es ihn jedoch in die zentrale Disposition, wo er in direkter Zusammenarbeit mit dem Vorstand für die Konsolidierung der internen Verrechnungskonten und die Liquiditätssicherung der Bank verantwortlich war. Seit knapp 20 Jahren stellt er dank seiner strukturierten und präzisen Arbeitsweise als Datenkontrolleur die Datenqualität der Bank sicher und leistet damit einen wichtigen Beitrag dafür, dass die unterschiedlichsten Arbeitsprozesse effizient funktionieren.

Der Pfungstädter Marco Ley ist als Mitarbeiter im Organisationsmanagement maßgeblich am Aufbau und der Dokumentation dieser Arbeitsprozesse beteiligt. Nach zehnjähriger Tätigkeit in der Buchhaltung bringt er sich mittlerweile seit gut 27 Jahren in der Bankorganisation ein. Sein Schwerpunkt liegt auch heute in der Anlage und Administration der Produkte und der Formulare im Kernbanksystem.

Dass die internen und externen Vorgaben in der Bank ordnungsgemäß umgesetzt werden, darauf richtet Hans Bub sein Augenmerk. Umfängliche Weiterbildungsmaßnahmen bis hin zum Bankbetriebswirt befähigten ihn nach seiner Ausbildung und einigen Jahren als Kundenberater in der Filiale Lorsch 1989 zum Innenrevisor. Als Abteilungsleiter der Internen Revision prüft und bewertet er mit seinem Team die Funktionsfähigkeit von Prozessen besonders der Bereiche Risikomanagement, Gesamtbanksteuerung, Rechnungswesen, Organisation und Personal und unterstützt auf diese Weise die Geschäftsführung bei der Überwachung und Sicherstellung der Gesetzmäßigkeit.

In einer Feierstunde wurden kürzlich darüber hinaus Patricia Argueta (Serviceberatung), Stefan Benz (Vermögensmanager), Carsten Bösche (IT-Management), Stefanie Hoffmann (Privatkundenbetreuung), Marlies Kotté (Kreditvotierung und Bewertung), Stefanie Maurer (Marktservicecenter), Holger Mitter (Beauftragtenwesen), Thorsten Schott (Vermögensmanager), Silke Thom (Firmenkundenbetreuerin), Torsten Werner (Firmenkundenbetreuer) und Damian Zimolong (Privatkundenbetreuung) für 25 Jahre Betriebstreue geehrt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Dank für unermüdlichen Einsatz

Allen Jubilaren ist ein hohes Maß an Kontinuität und Vertrauen gemein. Für diesen unermüdlichen Einsatz und die langjährige Treue sprach das gesamte Vorstandsteam rund um Vorstandssprecher Michael Mahr den Jubilaren seinen herzlichen Dank aus. Viele von ihnen haben ihr ganzes Berufsleben bei der Volksbank verbracht, haben die wechselnden Anforderungen der Zeit gemeistert, sind mit der Bank gewachsen und die Bank mit ihnen.

„Nur so kann sich ein Unternehmen wie die Volksbank Darmstadt – Südhessen über fast 160 Jahre ständig weiterentwickeln und die seit jeher solide Basis kontinuierlich ausbauen“, hob Mahr hervor.

Dass die Volksbank Darmstadt - Südhessen ein verlässlicher und attraktiver Arbeitgeber sei, bei dem es sich gut arbeiten lasse, belegten die weiteren 74 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dem Kreditinstitut in ganz unterschiedlichen Funktionen inzwischen seit 10, 20 und 30 Jahren verbunden sind.

Über die große Zahl treuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuten sich außerdem Betriebsratsvorsitzender Uwe Kuhl und Susanne Eisert, Bereichsleiterin Personal. red