Vögel durch den Winter füttern

Vögel wie der Storch, fliegen im Winter in Richtung Süden, weil es ihnen hier bei uns zu kalt wird. Solche Vögel nennt man Zugvögel. Die Vögel, die der Kälte trotzen, nennt man Standvögel. Dazu zählen zum Beispiel die Amsel, Drossel oder Meise. Im Winter müssen die Vögel dann mehr Nahrung zu sich nehmen, damit ihre Körpertemperatur nicht sinkt. Ist der Boden gefroren, kann die Futtersuche für die Tiere schwierig werden. Dabei kann man ihnen einfach unter die Arme, beziehungsweise unter die Flügel greifen – mit dem Aufbauen einer Futterstelle. Diese könnt ihr auch selber machen. Dazu nehmt ihr tierisches oder Pflanzenfett und schmelzt das vorsichtig in einem Kochtopf auf dem Herd. Lasst euch dabei am besten von einem Erwachsenen helfen. Ist das Fett flüssig, gebt einen Schuss Sonnenblumenöl dazu. Mischt dann Samen wie Sonnenblumenkerne dazu. Auch Nüsse oder Haferflocken lassen sich dazu mischen. Mischt Fett und Samen im Verhältnis 1:1. Habt ihr also 500g Fett, gebt 500g Nüsse und Samen dazu. Rührt die Samen gut unter und lasst es abkühlen, bis die Masse fest, aber noch formbar geworden ist. Jetzt könnt ihr sie zum Beispiel in eine Tasse füllen. Steckt einen Stock in die Mitte der Masse, auf den sich die Vögel dann setzen können. Nun müsst ihr die Tasse nur noch aufhängen. Bindet eine Schnur am Henkel der Tasse fest und hängt die Schnur draußen an einem Baum im Garten oder auf dem Balkon auf. Viel Spaß beim Vögel füttern! fw

Diese Folge der Kindernachrichten gibt es hier zum Nachhören.

