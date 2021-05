Vitos: Keine Triage in der Kinder- und Jugendpsychiatrie 

Kassel/Wiesbaden. Experten warnen vor einer psychischen Notlage bei Kindern und Jugendlichen infolge der Pandemie. Doch eine Triage, wie sie jüngst der Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), Jakob Maske, für die Kinder- und Jugendpsychiatrien beschrieben hat, findet laut den Vitos Kinder- und Jugendkliniken für psychische Gesundheit nicht statt. "Notfälle werden in unseren Kliniken immer unmittelbar behandelt. Wir erfüllen ja einen Versorgungsauftrag", sagt Dietmar Eglinsky, Direktor der Vitos Kinder- und Jugendklinik für psychische Gesundheit Kassel.

Triage bedeutet, dass Mediziner aufgrund von knappen Ressourcen entscheiden müssen, wem sie zuerst helfen. Das Wort stammt vom französischen Verb "trier", was "sortieren" oder "aussuchen" bedeutet.

Auch das hessische Sozialministerium weist den Begriff Triage zurück. Hessen habe im vergangenen Jahr die stationären Kapazitäten ausgebaut und eine neue Klinik in Betrieb genommen. "Gleichwohl haben die Pandemie und die damit einhergehenden Hygienevorschriften dazu geführt, dass die Bettenkapazität reduziert werden und eine Priorisierung vorgenommen werden musste." Die stationäre und ambulante Versorgung für Kinder und Jugendliche in Hessen sei insgesamt gut.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen zur Bergstraße (Bergsträßer Anzeiger) Mehr erfahren