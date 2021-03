Speyer. Für das Historische Museums der Pfalz in Speyer bedeutete 2020, das erste Corona-Jahr, eine wahre Achterbahnfahrt. Zunächst verlief der Start sehr erfolgreich in den ersten zehn Wochen mit über 85 000 Besuchern in den beiden Ausstellungen „Medicus“ und „Grüffelo“. Einen vergleichbar großen Ansturm habe das Museum zuletzt 2014 und 2015 zur Titanic-Ausstellung verzeichnet. Nach Beginn der Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen und Zwangsschließungen seien die Ausstellungen zweimal eröffnet und zweimal wieder geschlossen werden. Für ein Haus, das auf publikumsträchtige, große Sonderausstellungen ausgerichtet und wirtschaftlich davon abhängig ist, bedeute dies „wahrhaft strukturelle Erschütterungen“.

So blieb erstmals seit vielen Jahren die Gesamtbesucherzahl weit hinter den Erwartungen zurück. Insgesamt hätten 100 816 Menschen in 2020 die Sonder- und Sammlungsausstellungen sowie Veranstaltungen des Museums besucht. red/sin

Info: Virtuelle Rundgänge und Infos: www.museum.speyer.de