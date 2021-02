Viernheim. Dieser Antrag hat es in sich: Eltern, die sich für den digitalen Unterricht ihrer Kinder an der Alexander-von-Humboldt-Schule (AvH) in Viernheim kein Geld für einen Laptop haben, können sich dort einen leihen. Bis vor wenigen Tagen musten sie dafür ein Formular ausfüllen, mit dem sie ihre finanziellen Verhältnisse bis ins Kleinste offenlegen. Die Fragen gleichen denen eines Kreditinstituts, das sich nach allen Seiten absichert. Michael Sobota, bei der hessischen Datenschutz-Behörde in Wiesbaden für Schulen zuständig, sagt mit Blick auf den Fragebogen: „Das ist dermaßen unsäglich. Es ist datenschutzrechtlich ein absolutes No Go.“

Zweiseitiges Formular

Die Schule hat das zweiseitige Formular, das Interessierte sich von der Homepage (avh-in-viernheim.de) herunterladen konnten, inzwischen zurückgezogen. Die neue Version ist äußerst knapp und unverfänglich gehalten. Im Kern geht es da um die Versicherung – „an Eides statt“ –, dass der Antragsteller sich keinen Laptop leisten kann.

Die alleinerziehende und teilzeitbeschäftigte Mutter zweier Kinder ist fassungslos über diesen Vorgang. Sie wandte sich an diese Redaktion: „Ich soll Auskunft geben über mein Gehalt (brutto wie netto), meine Miete, meine genauen Kontostände (Giro und Sparkonto) und über meine Kredite. Dabei soll ich genau benennen, wofür ich den Kredit aufgenommen habe, wie hoch er ist und wann er ausläuft.“

Demütigend und arrogant

Die Frau sagt, sie verstehe ja, dass Missbrauch vermieden werden soll. Aber dieses Formular schieße doch weit übers Ziel hinaus. Der Datenschützer in Wiesbaden bestätigt das beinahe wortgleich: „Ich bin jetzt 32 Jahre im Datenschutz tätig, und doch erlebe ich immer wieder Neues. Dieses Antragsformular geht deutlich übers Ziel hinaus.“

Unsere Leserin bezweifelt, dass der Antrag von der Datenschutzgrundverordnung gedeckt ist, nicht zuletzt, „da nichts zur Speicherung und Verwendung meiner Daten gesagt wird“. Die Mutter sieht hier Willkür. Sie erklärt weiter: „Ich weiß nicht, wer meinen Antrag prüft. Darf mir die Sekretärin oder ein Lehrkörper der Schule anordnen, dass ich meinen eventuellen Kredit auflösen muss, damit ich einen Laptop für meinen Sohn kaufen kann? Ist das so? Wer von den Lehrkörpern darf darüber urteilen und hat da eine adäquate Ausbildung wie etwa Sozialamtsmitarbeiter? Ich bin schwer enttäuscht von der Empathielosigkeit, der Anmaßung und der Respektlosigkeit der Schule. Das Verhalten ist unhaltbar, demütigend und arrogant.“

Die Mutter hat der AvH-Direktorin Cornelia Kohl einen Brief geschrieben, in dem sie zum Ausdruck bringt, wie fassungslos sie ist und wie gedemütigt sie sich fühlt. Es habe sie doch ohnehin schon Überwindung gekostet, nach einem Leihlaptop zu fragen.

Die Schule weist die Mutter in ihrer Antwort darauf hin, dass man sie nicht habe demütigen wollen. Aber je schneller sie den Antrag ausfülle, desto schneller könne er auch bearbeitet werden. Im Übrigen unterstützten auch die Elternvertreter „das Vorgehen der Schule, den Weg und den Antrag“.

Schulleiterin Kohl sagt auf Anfrage dieser Redaktion, dass sie zu dem Sachverhalt eigentlich gar nicht sagen wolle. Dann doch so viel: „Wir haben eine begrenzte Zahl von Leihlaptops und wollten Missbrauch vermeiden. Es war aber nicht zielführend, wie das gemacht wurde.“ Das Formular sei nun verändert, die Schule könne bislang der Nachfrage nach Leihgeräten gerecht werden.

Keinerlei Abfrage von Finanzen

Datenschützer Michael Sobota hat die Schule vor einigen Tagen zu einer Stellungnahme zum Sachverhalt aufgefordert. Die sei bislang ausgeblieben. Sobota: „Aber ich bleibe da dran. Das muss aufgeklärt werden. Sollten Eltern diesen Bogen bereits ausgefüllt und an die Schule geschickt haben, müssen diese Daten unverzüglich gelöscht werden.“

Der Kreis Bergstraße als Schulträger erklärt auf unsere Anfrage, das Antragsformular habe die AvH erstellt und inzwischen geändert. Die Pressestelle: „Vonseiten des Kreises ist im Zusammenhang mit dem Ausleihen der Laptops keinerlei Abfrage von Finanzen vorgesehen.“