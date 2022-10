Was sich in der Pfarrversammlung Mitte Juli andeutete, wird nun konkreter. Die Gremien des Pastoralraums Viernheim haben sich dafür ausgesprochen, die Hildegardkirche als Gottesdienstort aufzugeben. Ob das Gebäude profanisiert wird, entscheidet nun der Mainzer Bischof. Die drei verbleibenden Kirchen sollen auch in Zukunft für Messen genutzt werden, wobei der Schwerpunkt auf St. Aposteln

...