Viernheimer Feuerwehr löscht Wald- und PKW-Brand

Viernheim. Am späten Donnerstagnachmittag (4.) ist es am Glockenbuckel in Viernheim zu einem Waldbrand gekommen. 500 bis 600 Quadratmeter waren betroffen, wie der Einsatzleiter und Stadtbrandinspektor Michael Ahnert auf Anfrage dieser Zeitung berichtet. Die Feuerwehr sei um 16.28 Uhr alarmiert worden; 16 Mann waren vor Ort. Parallel sei außerdem ein PKW im Stadtgebiet, in der Franconvillestraße, in Brand geraten. Beide Brände konnte die Feuerwehr schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Die Brandursache sei bislang unklar, so der Stadtbrandinspektor.

