Vierburgenhalle wird ersetzt

Bergstraße. Die in den Siebzigerjahren erbaute Vierburgenhalle in Neckarsteinach ist in die Jahre gekommen und soll durch eine neue ersetzt werden. Der Kreis Bergstraße als Eigentümer der Halle und die Stadt Neckarsteinach werden einen entsprechenden Neubau planen und gemeinsam finanzieren, heißt es in einer entsprechenden Verlautbarung aus dem Landratsamt in Heppenheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Von der ursprünglich geplanten Teilnahme am Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundes wird in gegenseitigem Einvernehmen der Beteiligten – unter anderem aus finanziellen und personellen Gründen sowie aus Gründen der Zuständigkeit – abgesehen.

Das gemeinsame Projekt wird voraussichtlich im kommenden Jahr starten. Dafür wird der Kreis die weiteren Projektbeteiligten und Nutzer der Halle zur Feststellung der aktuellen, aber auch der zukünftigen Bedarfe einladen und damit eine erste Basis für die weitere Projektplanung schaffen, heißt es abschließend. red