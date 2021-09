Vier Verletzte nach Bremsmanöver in Darmstadt

Darmstadt. Am Samstag gegen 14.40 Uhr ereignete sich auf der Pallaswiesenstraße (B3/B42) in Darmstadt ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Der Unfallverursacher, ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Egelsbach, befuhr die Pallaswiesenstraße in östlicher Richtung von der Rößlerstraße kommend in Richtung Kreuzung Im Tiefen See. Auf Höhe der Hausnummer 80 (Haltestelle am McFit) wechselte dieser die Spur von rechts nach links, um einen dortig haltenden Linienbus überholen zu können. Kurz darauf fädelte der 21-jährige wieder von links nach rechts ein, um auf den darauffolgenden Parkplatz des Rewe-Einkaufsmarktes einbiegen zu können. Hierbei musste dieser aufgrund von kreuzenden Fußgängern abrupt abbremsen. Gleichzeitig wollte der Linienbus anfahren, musste aufgrund des plötzlich vor ihm einscherenden und abbremsenden Pkw stark bremsen. Eine Kollision beider Fahrzeuge konnte verhindert werden. In Folge der Gefahrenbremsung wurden vier Fahrgäste im Alter von 24, 27, 50 und 71 im Bus verletzt. ots

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1