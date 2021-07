Vier Stück an drei Orten: Immerhin wieder einige Konzerttermine in dieser Woche

Musiktheater Rex Bensheim

Noch immer unterwegs ist die deutsche Fusion-Band Kraan, die sich seit den frühen 1970er Jahren einer Mixtur aus Rock, Jazz und Ethno verschrieben hat. Die aktuelle Besetzung besteht aus den drei Gründungsmitgliedern Peter Wolbrandt, Jan Fride und Helmut Hattler. Ihr Konzert am Freitag (9.) beginnt um 20.30 Uhr. Am Samstag (10.), ebenfalls 20.30 Uhr, folgt die Heidelberger Coverband Doors Reloaded, in deren Programm es – natürlich – um die Doors geht (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Theater Mobile Zwingenberg

Eine musikalische Reise nach Irland kann am Samstag (10.) ab 20 Uhr angetreten werden. Es spielt die Formation Waiting for Frank, die aber auch eigene Kompositionen sowie passende Songs von Nicht-Iren im Programm hat (Karten-Info: Telefon 06251/1008-16).

Schloss Alsbach

Nachdem am Alsbacher Schloss in jüngster Vergangenheit einige gravierende Baumängel aufgetreten sind, ist der Förderverein in finanzielle Schwierigkeiten geraten, weil geplante Veranstaltungen nicht stattfinden konnten und der Verein als Pächter des Gemäuers auch für die Sanierung aufkommen soll. Aus diesem Grund gibt der 27-jährige Pianist Jonas Derksen ein Benefiz-Klavierkonzert, das am Samstag (10.) um 17 Uhr beginnt. Nähere Informationen sind erhältlich unter www.schloss-alsbach.org. hol/BILD: Meyer/Privat/Veranstalter