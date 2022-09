Hirschhorn. Unbekannte haben auf einer Weide in Hirschhorn vier Schafe schwer verletzt. Drei Tieren fügten sie Schnittverletzungen zu, einem weiteren Tier schlugen sie die Hörner ab, wie die Polizei in Darmstadt am Freitag mitteilte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schafe erlitten demnach so schwere Verletzungen, dass sie erlegt wurden. Auf der zwei Hektar großen Wiese bei Hirschhorn standen insgesamt 35 Tiere. Von den Tierquälern fehlte zunächst jede Spur.