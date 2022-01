Vier Bergsträßer beim CDU-Parteitag

Bergstraße. Die CDU Bergstraße hat mit dem Kreisvorsitzenden und Bundestagsabgeordneten Michael Meister, den Landtagsabgeordneten Birgit Heitland und Alexander Bauer sowie der Ersten Kreisbeigeordneten Diana Stolz am CDU-Bundesparteitag teilgenommen. Bei der Veranstaltung, die in digitaler Form stattfand, wurde Friedrich Merz zum neuen CDU-Bundesvorsitzenden gewählt. Für die hessische CDU wurde die Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Ines Claus (Groß-Gerau), in das Präsidium der Partei gewählt. Volker Bouffier hatte auf eine erneute Kandidatur verzichtet, gehört aber als Ministerpräsident auch künftig als kooptiertes Mitglied dem Parteipräsidium an. red

