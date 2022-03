Viele Wolken und wenig Sonne in Hessen

Hessen. Am Dienstag erwartet die Menschen in Hessen ein Tag mit vielen Wolken und nur wenig Sonne. Der Tag startet trocken, doch am Nachmittag ist von Westen kommend mit Regen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Temperaturen steigen auf bis zu 13 Grad in Nordhessen und bis zu 18 Grad südlich des Mains. In der Nacht auf Mittwoch bleibt es regnerisch bei Temperaturen zwischen sieben und zwei Grad. In den Gipfellagen des Uplandes und auf dem Meißner ist mit Schneeregen und in Hochlagen mit Frost zu rechnen.

Auch am Mittwoch gibt es Wolken und schauerartigen Regen, in Hochlagen ist teilweise Schnee zu erwarten. Im Tagesverlauf lockert das Wetter bei Temperaturen bis zu zwölf Grad auf. In der Nacht bleibt es bewölkt, dafür ohne Regen. Erneut ist vor allem im Norden und im Bergland mit Glätte und Frost zu rechnen.

Am Donnerstag bleibt der Regen bei Höchstwerten zwischen sechs und zehn Grad erhalten. Im Bergland ist mit Schnee und Glätte zu rechnen. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu minus drei Grad.