Hessenwetter. Die Menschen in Hessen müssen sich am Dienstag auf viele Wolken und vereinzelt etwas Regen einstellen. Bei schwachem Wind liegen die Höchstwerte voraussichtlich zwischen 12 und 15 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In den höheren Lagen werden es bis zu neun Grad. Im Laufe der Nacht zu Mittwoch ist laut DWD gebietsweise mit Nebelbildung zu rechnen. Bei Tiefstwerten zwischen vier und acht Grad bleibt es voraussichtlich trocken.

