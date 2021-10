Viele Ungeimpfte auf Intensivstationen in Hessen: "Lage spitzt sich wieder zu"

Coronavirus. Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen wächst erneut die Sorge vor Engpässen in den hessischen Krankenhäusern. In den vergangenen Tagen sei die Zahl der Menschen, die mit einer Covid-19-Erkrankung in eine Klinik eingewiesen wurden, kontinuierlich gestiegen, und die Situation spitze sich wieder zu, warnte das Sozialministerium am Donnerstag in Wiesbaden. Auf den Intensivstationen würden derzeit 167 Patienten gesichert oder zumindest mit Verdacht auf eine Corona-Infektion behandelt (Stand 28. Oktober 2021). "Der weit überwiegende Teil der Menschen, die intensivpflichtig werden, ist nicht geimpft", hieß es in der Mitteilung. Bei den geimpften Intensivpatientinnen und -patienten mit Covid-19 handele es sich fast ausschließlich um Menschen, die hochbetagt seien oder an einer chronischen Grunderkrankung leiden.

"Alle Daten belegen den positiven Effekt der Impfung. Der Nutzen der Impfung überwiegt bei weitem die selten auftretenden Nebenwirkungen. Die Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung können sehr schwerwiegend ausfallen", mahnte Hessens Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne). Eine Impfung schütze zuverlässig davor, so schwer an Covid-19 zu erkranken, dass Patienten auf Intensivstationen müssten. Zugleich würden damit diejenigen geschützt, die sich nicht impfen lassen könnten, vor allem die Gruppe der Kinder unter zwölf Jahren. "Hier gilt es, Corona-Infektionen dringend zu verhindern, denn auch die Kinderkliniken sind aktuell sehr belastet."