Viele Reden, Show und Musik

Das Jahr 2023 ist gerade erst aus den Startlöchern - der perfekte Zeitpunkt für viele Menschen also, um sich darüber Gedanken zu machen, was wohl in diesem neuen Jahr auf uns zukommt. Antworten auf diese und ähnlich Fragen versuchen Staatsoberhäupter, Persönlichkeiten, Parteien, Verbände und Vereine bei einem sogenannten Neujahrsempfang zu geben. Vielleicht gibt es auch in eurer Stadt einen Neujahrsempfang - aber was ist das eigentlich, so ein Neujahrsempfang, und was passiert dort genau?

Ein Neujahrsempfang ist ein Empfang, der zum Jahresbeginn - meistens im Januar - gegeben wird. Der Gastgeber begrüßt die Gäste, es gibt viele Reden und manchmal sogar kleine Show- und Musikdarbietungen. Das heißt aber nicht, dass man die ganze Zeit still sitzen muss. Manchmal kommt ein solcher Empfang sogar ganz ohne Stühle aus - als ein sogenannter Stehempfang.

Oft geben die Gastgeber einen Ausblick auf das, was sie sich für die kommenden Monate vorgenommen haben. Oft werden bei einem solchen Empfang auch Teilnehmer geehrt - für eine besondere Leistung zum Beispiel oder dafür, dass sie sich schon seit Jahrzehnten für etwas einsetzen. So läuft das zumindest normalerweise ab. Wie so oft in letzter Zeit müssen sich die Gastgeber diesmal etwas anderes ausdenken. Eine Video-Konferenz zum Beispiel.

Neujahrsempfänge sind übrigens nicht immer so vorhersehbar, denn manchmal läuft nicht alles wie geplant: Vielleicht fehlt ausgerechnet derjenige, der geehrt werden soll. Oder man leistet sich einen lustigen Versprecher, der alle zum Lachen bringt. Aber das macht es doch irgendwie aus, oder? Dass es locker rüber kommt und ehrlich ist. Euer Fred Fuchs! ssr