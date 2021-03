Viele Rätsel rund um den Osterhasen

Liebe Kinder, wie ihr wisst, sitzt der Osterhase schon in den Startlöchern und hat fleißig Ostereier für euch bemalt, die er an Ostern versteckt. Wusstet ihr eigentlich, dass der Medizinprofessors Georg Franck von Franckenau im Jahr 1682 zum ersten Mal überhaupt aufgeschrieben hat, dass ein Hase Eier im Garten versteckt? Warum das aber ein Hase macht, das wissen die Erwachsenen aber auch nicht so genau. Manche vermuten, dass das daran liegt, dass der Hase ein Symbol für Fruchtbarkeit und neues Leben ist. Andere gehen davon aus, dass jemand einmal versucht hat, ein Osterlamm zu backen, das missglückt ist und eher aussah wie ein Hase. Es gibt noch so viele weitere Theorien und doch werden wir nicht herausfinden, wieso es den Osterhasen gibt. Aber vielleicht macht das ja gerade den Zauber aus. Frohe Ostern wünscht euch euer Fred Fuchs ssr

