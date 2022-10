Viele Praxen von Haus- und Kinderärzten bleiben morgen geschlossen - auch an der Bergstraße

Am heutigen Mittwoch – dem ersten der beiden Protesttage – stellt die Kinder- und Jugendarztpraxis von Dr. Thomas Breil und Arndt Wichelmann im Livus-Ärztehaus am Berliner Ring in Bensheim die ärztliche Versorgung sicher, am zweiten Protesttag am 30. November dagegen wird die Praxis geschlossen bleiben.

