Viele neue Fälle und nur wenige Erst-Impfungen im Kreis Bergstraße

Wiesbaden/Bergstraße. Die Corona-Infektionszahlen im Kreis gehen nur sehr langsam zurück. Für gestern meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) wiederum eine leicht gesunkene Sieben-Tage-Inzidenz von 1401,8 – also einen nach wie vor hohen Wert.

Innerhalb einer Woche – von Freitag (1.) bis Donnerstag (7.) – wurden nach Angaben aus dem Landratsamt insgesamt 3798 neue Fälle im Kreis registriert – in der Woche davor waren es gut 400 Neuinfektionen weniger, nämlich genau 3356.

Zudem musste das Landratsamt gestern den Tod zweier weiterer Personen – im Alter von 81 beziehungsweise 66 Jahren – melden. Insgesamt gibt es damit 441 Todesfälle, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen.

Neuer Tiefststand bei Impfungen

Während im Bundestag alle Anläufe zur Einführung einer mehr oder weniger weitreichenden Impfpflicht gescheitert sind, erreichte im Kreis Bergstraße die Zahl der innerhalb einer Woche verabreichten Erst-Impfungen einen neuen Tiefststand. Von lediglich 19 Erst-Impfungen, die in den Impfstationen des Kreises in der Woche vom 28. März bis 3. April gegeben wurden, berichtet das Landratsamt in seiner neusten Statistik. Darüber hinaus wurden demzufolge 68 Zweit- und 302 Dritt-Impfungen verabreicht. Hinzu kamen außerdem 111 Viert-Impfungen. Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen nannte zudem für den gleichen Berichtszeitraum eine Zahl von insgesamt 1272 Impfungen – dieser Wert wird allerdings nicht nach Erst- oder Folge-Impfungen aufgeschlüsselt.

Bensheims trauriger Spitzenplatz

Die meisten Neuinfektionen im Berichtszeitraum der Kreisverwaltung gab es in Bensheim (534), gefolgt von Viernheim (475) und Lampertheim (433). In Heppenheim wurden demzufolge 349 Neuinfektionen registriert, in Lorsch 171, in Lautertal 135, in Lindenfels 87, in Einhausen 77 und in Zwingenberg 75.

Zu den von Corona-Fällen betroffenen Einrichtungen zählen im Kreis 43 Schulen, 37 Kindertagesstätten, 14 Pflegeeinrichtungen und acht Gemeinschaftsunterkünfte.

Laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin sind im Kreis von 43 verfügbaren Intensivbetten in den Kliniken 35 Betten belegt – davon eines mit einem an Covid-19 infizierten Patienten.

12 547 weitere Infektionen sind nach Zahlen des RKI gestern in Hessen registriert worden. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 1 530 483. Die Inzidenz im Bundesland lag bei 1153,5. Insgesamt 9696 Todesfälle in Hessen werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 13 mehr als am Vortag.

