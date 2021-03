Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Coronavirus - Markus Stracke, Leiter des Bergsträßer Impfzentrums am Berliner Ring in Bensheim, über seine Arbeit, Fortschritte und Probleme in Sachen Impfung „Viele lehnen Astra-Zeneca noch immer ab“

Markus Stracke leitet das Bergsträßer Corona-Impfzentrum in Bensheim. © Dietmar Funck