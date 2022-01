Viele Kinder und Jugendliche wollen zur Feuerwehr

Hessen. Bei der Freiwilligen Feuerwehr lernen, Brände zu löschen und anderen Menschen zu helfen - bei vielen Kindern und Jugendlichen steht das in Hessen hoch im Kurs. "Wir haben einen Wahnsinns-Zulauf bei den Sechs- bis Zehnjährigen", sagte der Landesjugendfeuerwehrwart in Hessen, Markus Potthof, der Deutschen Presse-Agentur. Gerade die Pandemie habe gezeigt, wie wichtig gesellschaftlicher Zusammenhalt und Sozialkontakte für Kinder und Jugendliche seien. Das dürfte auch einer der Gründe dafür sein, dass sich so viele junge Menschen bei der Feuerwehr engagieren wollen. Andere Angebote für junge Leute gerade im ehrenamtlichen Bereich leiden spürbar unter den Corona-Folgen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pandemiebedingt fehle es allerdings seit längerer Zeit an praktischen Übungsmöglichkeiten für die jungen Brandschützer, räumte Potthof ein. So habe im vergangenen Jahr kein größeres Zeltlager stattgefunden. Solche Veranstaltungen, die Freizeitspaß und Kreativ-Angebote mit der Vermittlung von technischem Feuerwehr-Wissen verbinden, seien Kernelemente der Nachwuchsarbeit. Um dennoch am Ball zu bleiben, seien digitale Formate zur Ausbildung von Betreuern entwickelt und über vielfältige Aktionen wie zuletzt die Ausgabe von Adventskalendern die Kontakte zu den Kindern aufrecht erhalten worden.

Hessenweit machen nach Angaben Potthofs rund 26 500 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren bei den Freiwilligen Feuerwehren mit. In der Gruppe der Sechs- bis Zehnjährigen sind es weitere 14 000 bis 15 000 Kinder.