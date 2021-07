Viele Helfer zurück von Katastropheneinsatz

Hessen. Der größte Teil der aus Hessen in die Flutgebiete entsandten Hilfskräfte ist wieder nach Hause zurückgekehrt. "Sollte in den Krisenregionen weitere Unterstützung benötigt werden, können jederzeit weitere hessische Katastrophenschutzeinheiten entsendet werden", sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Montag. "Die Helferinnen und Helfer wurden in Alarmbereitschaft versetzt und sind landesweit innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit."

Laut dem Ministerium wurden nach den verheerenden Unwettern 900 Frauen und Männer zur Unterstützung nach Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geschickt, inzwischen sind aber nur noch 150 Sanitätseinheiten vor Ort. "Der Einsatz war sehr anspruchsvoll und belastend, aber soweit wir wissen, sind sie wohlbehalten wieder angekommen", sagte ein Sprecher. Sollte beispielsweise eine psychologische Nachbetreuung nötig sein, werde diese natürlich ermöglicht.

Die meisten Helferinnen und Helfer kamen demnach von den Feuerwehren und unterstützen mit ihren Spezialgeräten das Auspumpen von Häusern, Kellern und Tiefgaragen.