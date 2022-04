Viele Gaststätten in Hessen empfehlen weiter Maske - auch Handel uneinheitlich

Hessen. Kunden und Gäste von Geschäften und Gaststätten müssen sich auf ein Nebeneinander verschiedener coronabedingter Hygiene-Empfehlungen ab diesem Samstag einstellen. Ab diesem Tag fallen nach rund zwei Jahren Corona-Pandemie in Hessen viele zuvor zentral verfügte Regeln weg, Maskenpflicht und Testvorgaben gelten nur noch in eng begrenzten Bereichen. Die Gastwirte hätten sich für ein unterschiedliches Vorgehen entschieden, sagte der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gastronomieverbands Dehoga Hessen, Julius Wegner.

Einige hätten vereinbart, dass ihre Mitarbeiter weiterhin Masken tragen, andere bäten zusätzlich ihre Gäste darum - wie bisher bis zum Erreichen ihres Sitzplatzes. Denn viele Gäste wüssten Schutzmaßnahmen auch zu schätzen. Angesichts hoher Zahlen gehe es zudem um den Schutz der Mitarbeiter vor Ansteckung, sagte Wagner. Eine dritte Gruppe von Betrieben - er gehe hier von geschätzten 40 Prozent aus - stelle es Mitarbeitern und Gästen frei, ob sie eine Maske tragen wollten.

Jeder habe es selbst in der Hand

Ähnlich sieht es im Einzelhandel aus. Es gebe weiter Hygienepläne, doch die Situation vor Ort dürfte unterschiedlich entschieden werden, erklärte der hessische Handelsverband. Möglich sei, dass Mitarbeiter weiter Masken trügen und dies stellenweise Kunden ebenfalls empfohlen werde. Letztlich habe es jeder selbst in der Hand, sich zu schützen, eine Pflicht sei nicht mehr nötig.

Nach der neuen hessischen Corona-Verordnung gilt vom 2. April an eine Maskenpflicht nur noch in Arztpraxen und Krankenhäusern, in Alten- und Pflegeheimen sowie bei Pflege- und Rettungsdiensten. Auch in Bussen und Bahnen im ÖPNV sowie im Fernverkehr und in Sammelunterkünften wie etwa Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften besteht weiter die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zum Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus.