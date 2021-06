Viele Einsätze nach Starkregen

Bergstraße. Der angekündigte Starkregen ging am Dienstagmittag auch über der Bergstraße nieder. Innerhalb kurzer Zeit häuften sich die Einsatzmeldungen der Leitstelle Bergstraße. Betroffen waren demnach neben der Robert-Bosch-Straße in Bensheim und der A 5 bei Bensheim vor allem das Ried mit Lampertheim, Bürstadt und Biblis sowie Birkenau im Odenwald. Bereits am Montagabend hatte es bei einem Hagelunwetter in Lorsch Schäden im Freilichtlabor Lauresham und auf dem Anbaufeld des Tabakprojekts gegeben.

