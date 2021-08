Viel Sonnenschein trotz einzelner Wolken in Hessen

Hessenwetter. Am Dienstag und Mittwoch können sich die Menschen in Hessen auf viel Sonne freuen. Bei Temperaturen bis zu 23 Grad am Dienstag und 25 Grad am Mittwoch bleibe es trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mit. Im Laufe des Tages könne es am Mittwoch in Nordhessen dennoch zu einzelnen etwas dichteren Wolkenfeldern kommen.

Am Donnerstag sei den DWD-Meteorologen zufolge dann mit dichten Wolken und gelegentlichem Regen zu rechnen. Der Nachmittag werde wechselhaft mit heiteren Abschnitten gefolgt von Schauern - meist im Norden und Osten Hessens. Die Werte erreichen zwischen 18 und 22 Grad.